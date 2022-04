Incidente a Nole, schiacciato da un muletto: morto 17enne

È successo nel tardo pomeriggio di ieri in via Cravanera. Il ragazzo stava spostando della legna per la famiglia alla guida del mezzo che poi si è ribaltato. La salma e il veicolo sono stati posti sotto sequestro a disposizione della procura di Ivrea

Spostava della legna alla guida di un muletto che si è ribaltato schiacciandolo. È morto così Luca B., diciassette anni il prossimo giugno. Un "incidente domestico", e non sul lavoro come sembrava in un primo momento, secondo lo Spresal e il magistrato di turno, intervenuto a Nole (nel Torinese), per coordinare le indagini dei carabinieri della compagnia di Venaria Reale. Salma e mezzo sono stati posti sotto sequestro, a disposizione della procura di Ivrea (in provincia di Torino), titolare dell'inchiesta sull'accaduto.

La vicenda

Secondo quanto riferito dai genitori, il giovane stava spostando la legna per la famiglia, proprietaria del muletto e del capannone, all'interno della quale c'è una azienda di pallet estranea ai fatti. L'allarme è stato lanciato intorno alle 18 in via Cravanera, nella periferia di Nole, quasi settemila abitanti nell'area metropolitana del capoluogo piemontese. Sul posto, con i militari dell'Arma e lo Spresal, sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma per il ragazzo non c'era più niente da fare.

La dinamica

Secondo la ricostruzione dell'accaduto la vittima era ai comandi del muletto, con cui stava percorrendo la discesa che porta all'ingresso del capannone. Nei pressi di un cancello, ha svoltato per entrare nel cortile ma il muletto, forse toccando con le pale la strada, si è ribaltato, lo ha sbalzato dalla cabina e, adagiandosi su un fianco, lo ha schiacciato. Il muletto è risultato essere di una società (estranea ai fatti) proprietaria dei capannoni in locazione alla ditta, che ha tra i soci la madre del ragazzo.