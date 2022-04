Incendio nel Cuneese, ancora fiamme nei boschi della provincia

I vigili del fuoco sono intervenuti in frazione Madonna Bruna. Diverse le squadre da terra impiegate nella zona, dove sono presenti autobotti e pickup. In azione anche un canadair.

Ancora incendi boschivi in provincia di Cuneo. Dopo quelli che lo scorso fine settimana hanno interessato la Valle Grana, e poi tra la Valle Bronda e la Valle Varaita, un nuovo fronte di fiamme sta interessando Borgo San Dalmazzo e la Valle Gesso. I vigili del fuoco sono intervenuti in frazione Madonna Bruna. Diverse le squadre da terra impiegate nella zona, dove sono presenti autobotti e pickup. In azione anche un canadair.