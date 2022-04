Inchiesta plusvalenze, Juve: parametri procura Figc non applicabili

Secondo l’avvocato del club bianconero le accuse mosse alla società, oltre a non essere fondate, sono in contrasto con la giurisprudenza penale e sportiva. Rispetto alle conclusioni del procuratore, ha inoltre parlato di “costruzione ondivaga”

Le accuse mosse alla Juventus dalla procura della Figc sulla questione plusvalenze, oltre a non essere fondate, sono in contrasto con la giurisprudenza penale e sportiva. È quanto ha detto l'avvocato del club bianconero, Maurizio Bellacosa, intervenuto oggi in difesa della società alla ripresa del processo. Il legale ha sottolineato che gli addebiti si basano su parametri, messi a punto dai consulenti della procura, che non si possono applicare.

L’avvocato sulle conclusioni del procuratore: “Costruzione ondivaga”

Secondo Bellacosa, per stabilire che una plusvalenza è fittizia, e che quindi sia stato comunicato un dato falso, bisognerebbe avere come riferimento un parametro normativo o tecnico. Nel caso delle valutazioni dei calciatori, però, mancano regole e principi contabili precisi e, a giudizio dei difensori della società bianconera, la procura della Figc ha basato le accuse su una metodica, messa a punto da un team di otto consulenti, completamente nuova, mai applicata in precedenza e del tutto opinabile. Bellacosa, rispetto alle conclusioni del procuratore, ha parlato di "costruzione ondivaga".