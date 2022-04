Incendio a Caramagna Piemonte, in fiamme un capannone agricolo

Sei squadre dei vigili del fuoco sono intervenute nella notte per domare il rogo, divampato per cause che sono in corso di accertamento. La struttura è andata completamente distrutta, ma non risultano persone coinvolte

Notte di lavoro per i vigili del fuoco, intervenuti a Caramagna Piemonte, in provincia di Cuneo, per l'incendio di un capannone agricolo. Sei le squadre impegnate a domare le fiamme, divampate per cause che sono in corso di accertamento. L'intervento è in fase di conclusione, restano ancora sul posto alcune squadre per bonificare la struttura, che è andata completamente distrutta. Ingenti i danni, non risultano persone coinvolte.