Cuneo, caporalato nel Saluzzese: condannati in cinque

I lavoratori erano costretti a fare doppi turni, di giorno nei campi e di notte in un macello di Barge, ricevendo paghe non dignitose e in nero

Cinque persone sono state condannate a Cuneo nel primo processo della provincia per caporalato, relativo a fatti avvenuti nel Saluzzese, il maggiore distretto agricolo piemontese. M. T., 30enne originario del Burkina Faso da cui aveva avuto origine l'indagine della Digos nell'estate 2018, è stato condannato a 5 anni così come il suo ex datore di lavoro, D. G., e la madre di quest'ultimo M. B., titolari di un'azienda agricola biologica di Lagnasco. Tutti e tre inoltre sono stati multati per 14mila euro ciascuno. Condannati a 3 anni A. D. e la moglie M. C., responsabili di una ditta per la macellazione di avicoli a Barge. Per loro multa da 8mila euro. Assolti il padre di D.G. e la madre di A. D., "perché il fatto non sussiste".

L'inchiesta

L'inchiesta era stata battezzata "Momo", dal soprannome del caporale che faceva da tramite tra i lavoratori sfruttati - tutti africani - e le aziende; i migranti erano costretti a lavorare su doppi turni, di giorno nei campi e di notte in un macello di Barge, ricevendo paghe non dignitose e in nero. Il pm Carla Longo aveva parlato di "caporalato grigio" per descrivere il fenomeno, perché faceva leva sulla paura dei braccianti di perdere il lavoro o il permesso di soggiorno.

I risarcimenti

I due braccianti parte lesa nel processo avranno un risarcimento provvisionale di 50 e 15 mila euro, 10 mila euro a Cgil, il sindacato agricolo Flai Cgil e associazione Sicurezza e Lavoro. Tutti gli imputati, come pena accessoria, per due anni non potranno assumere cariche nelle imprese e ricevere sussidi dallo Stato o dall'Unione Europea.