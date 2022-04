Covid Piemonte, 1.758 casi: tasso di positività al 10,2 per cento

In terapia intensiva si registra un ricovero in meno, mentre negli altri reparti ospedalieri aumentano di otto

Sono 1.758 i nuovi casi di Covid in Piemonte nell'aggiornamento pubblicato dalla Regione. Risultano da 17.208 tamponi di cui 15.293 antigenici con un tasso di positività del 10,2%, identico a due giorni fa ma superiore di un punto percentuale rispetto a ieri Tre i decessi; in terapia intensiva un ricoverato in meno, il totale scende a 20, negli altri reparti +8, dato complessivo a 672 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).