Leini, lavori stradali: operaio ferito da barriera cemento

Un operaio di 30 anni, originario del Camerun, dipendente di una ditta di Volpiano che si occupa di segnaletica e barriere stradali, è rimasto ferito - nel pomeriggio di ieri - a seguito di un incidente sul lavoro a Leini, nel Torinese, lungo la statale 460 del Gran Paradiso.

La ricostruzione dei fatti

L'uomo è stato colpito da una barriera in cemento nel corso di un intervento di manutenzione stradale all'altezza del ponte di via Pratonuovo. Soccorso dai colleghi è stato trasportato in elicottero al Cto dal personale medico del 118. Non è in pericolo di vita. I carabinieri stanno indagando sull'accaduto.