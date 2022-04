Bimba precipita e muore, patrigno ora accusato di omicidio volontario

Secondo l'accusa la bimba non sarebbe caduta per una tragica fatalità mentre i due giocavano, come sostenuto dal patrigno, ma sarebbe stata gettata di proposito oltre la ringhiera

Si aggrava la posizione di M. A., il 32enne di origine marocchina in carcere per la morte della figlia della compagna, tre anni, caduta lo scorso gennaio dal balcone di casa, al quinto piano di uno stabile nel centro di Torino. Il gip Agostino Pasquariello ha accolto la richiesta del pm Valentina Sellaroli e ha emesso nei confronti dell'uomo, già indagato per omicidio colposo, una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio volontario. Secondo l'accusa, dunque, la bimba non sarebbe caduta per una tragica fatalità mentre i due giocavano, come sostenuto dal patrigno, ma sarebbe stata gettata di proposito oltre la ringhiera.