Incidente sul lavoro nel Cuneese, operaio cade da impalcatura e muore

Un operaio di 60 anni è morto quest’oggi dopo essere caduto dall'impalcatura di un cantiere di una casa in ristrutturazione in frazione Sant'Anna a Roascio, in provincia di Cuneo. L'uomo è precipitato da un'altezza di sei metri ed è morto sul colpo. Secondo una prima ricostruzione, si trovava da solo nel cantiere. L'allarme per l'incidente sul lavoro è stato dato verso le 17. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ceva e i vigili del fuoco di Mondovì e Ceva, oltre allo Spresal dell'Asl Cn1. In Piemonte è la seconda vittima sul lavoro in una settimana.