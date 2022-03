Torino, 29enne aggredisce due carabinieri: arrestato

Un ventinovenne nomade è stato arrestato questa mattina alle 7 in corso Salvemini, a Torino, con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale per aver aggredito e ferito due carabinieri. I militari erano intervenuti, dopo diverse segnalazioni fatte dai residenti, in quanto il giovane stava danneggiando delle auto in sosta. Alla vista degli uomini dell’Arma, il 29enne li ha aggrediti. I militari lo hanno quindi colpito e immobilizzato con il taser in dotazione da una decina di giorni. Il giovane è stato prima accompagnato all'ospedale delle Molinette e, appena dimesso, è stato trasportato in carcere.