Covid Piemonte, il bollettino: 3.088 casi. Tasso positività al 10,5%

I nuovi casi di Covid comunicati dall'Unità di Crisi del Piemonte sono 3.088, con un tasso di positività al 10,5% sui 29.408 tamponi eseguiti, di cui 25.187 antigenici. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 24 (+2), quelle negli altri reparti sono 614 (+10). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) Due i morti, i nuovi casi di guarigione sono 2.405, le persone in isolamento domiciliare 51.709 Dall'inizio della pandemia, il totale dei casi positivi accertati in Piemonte diventa 1.051.143, i decessi 13.189, i guariti 985.607.