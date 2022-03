Cuneo, un chilo di cocaina in pietra a casa: due arresti

La polizia li pedinava da tempo e quando, in un luogo appartato alla periferia di Cuneo, i due si sono scambiati un involucro, sono stati subito arrestati. Nel pacchetto c'erano due etti di cocaina e nella perquisizione in casa, nascosti in uno scatolone, i poliziotti hanno trovato oltre un chilo di cocaina in pietra e 20mila euro in contanti.

Gli arresti

Due cittadini albanesi di 43 e 57 anni, residenti a Cuneo, sono in carcere con l'accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. La questura in una nota spiega che si tratta dello sviluppo delle indagini dell'operazione 'Fantabosco' che da novembre ha portato al sequestro di oltre un chilo e mezzo di cocaina e a cinque arresti di cittadini albanesi e italiani. Lo stupefacente sequestrato avrebbe reso, venduto al dettaglio, oltre 150mila euro.