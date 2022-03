Torino, folgorato mentre fa train surfing: 15enne lotta per la vita

Lotta per la vita il ragazzo di 15 anni che ieri pomeriggio è rimasto folgorato dopo essere scivolato dal tetto di un convoglio merci fermo sui binari della ferrovia di Cambiano, nel Torinese. Il giovane è ricoverato al Cto di Torino, intubato e in prognosi riservata. Sull'accaduto indaga la polizia ferroviaria.

La ricostruzione dei fatti

Il ragazzo, che studia a Cambiano, si trovava con degli amici vicino al centro commerciale La Vetrina. Secondo una prima ricostruzione, il 15enne è salito sul tetto per fare train surfing, una sorta di prova di coraggio spesso ripresa sui video nei social. Il giovane sarebbe scivolato e avrebbe toccato i fili dell'alta tensione e avrebbe sbattuto la testa. A salvare la vita del ragazzo in arresto cardiaco il massaggio che un'infermiera che stava andando al centro commerciale gli ha praticato in attesa del 118.