Cuneo, lite a coltellate: arrestato 40enne per tentato omicidio

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla polizia a Cuneo. Sabato notte gli agenti lo hanno fermato in piazza Boves, una delle più affollate dai giovani, con l'accusa di aver colpito con cinque coltellate un 3oenne al culmine di un litigio. Il ferito, subito soccorso, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Cuneo, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini

Ancora da accertare le cause del litigio, forse dovuto all'abuso di alcol. A dare l'allarme sono stati i passanti, che hanno disarmato l'aggressore e consegnato il coltello agli agenti delle volanti subito intervenuti.