Incendio su un bus nel Torinese, autista mette in salvo i passeggeri

Un autobus di Autoguidovie-Cavourese ha preso fuoco, probabilmente per un guasto meccanico, questo pomeriggio in località Ponte di Bibiana, una frazione di Bricherasio, nel Torinese. L'autista, quando si è accorto del fumo, ha fatto scendere tutti i passeggeri, tra cui molti studenti che stavano facendo ritorno a casa da scuola. Le fiamme hanno avvolto in poco tempo il mezzo, che è andato completamente distrutto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Non si registrano stati feriti.