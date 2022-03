Droga: otto etti di hashish in casa, arrestato 56enne a Cuneo

Nell'appartamento i militari hanno anche trovato e sequestrato decine di semi di cannabis e 4.600 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio

Un 56enne è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso con in casa, nel centro di Cuneo, circa otto etti di hashish divisi in panetti. Nell'appartamento i militari hanno anche trovato e sequestrato decine di semi di cannabis e 4.600 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. L'uomo è stato portato nel carcere al Cerialdo.

Le indagini

Le indagini erano iniziate grazie ai carabinieri della stazione di Demonte, paese alpino ad alcune decine di chilometri da Cuneo. Alla perquisizione nell'appartamento del 56enne e all'arresto ha preso parte anche il Nucleo Cinofili di Volpiano.