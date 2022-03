I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme partite dal motore di un impianto di ventilazione

Fiamme nel seminterrato di Palazzo Madama, edificio patrimonio Unesco nel centro di Torinoche ospita il Museo Civico d'Arte Antica. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un principio di incendio sviluppatosi dal motore di un impianto di ventilazione. Il palazzo è stato evacuato per precauzione, ma non si registrano feriti.