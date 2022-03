Covid Piemonte, il bollettino: 1.902 nuovi casi. I ricoverati sono 622

Cala il numero dei ricoverati in terapia intensiva, due in meno rispetto a ieri, in totale 27. Lieve incremento invece negli altri reparti: più cinque, in totale 595

In Piemonte sono 1.902 i nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA), pari al 6,8% dei 27.796 tamponi eseguiti, di cui 24.136 antigenici.

Il bollettino

Cala il numero dei ricoverati in terapia intensiva, due in meno rispetto a ieri, in totale 27. Lieve incremento invece negli altri reparti: più cinque, in totale 595. Due i decessi, nessuno di oggi, con il totale da inizio pandemia a quota 13.119 morti. I nuovi casi di guarigione sono 1.791, le persone in isolamento domiciliare 42.417. Il totale dei casi positivi da inizio pandemia in Piemonte diventa 1.004.269, i guariti 948.111.