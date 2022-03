Aereo ultraleggero disperso sulle montagne torinesi

Sono partite intorno alle 16.30 di oggi le ricerche di un velivolo che risulta disperso in quota sopra Ceresole Reale, sulle montagne del Gran Paradiso, tra Piemonte e Valle d'Aosta. Secondo le prime informazioni si tratta di un aereo ultraleggero decollato da Cuneo e diretto in Belgio, il cui radar ha smesso di comunicare la posizione nel primo pomeriggio dopo il sorvolo dell'area di Mezzenile (Torino). A causa della nebbia in quota non è stato possibile effettuare delle ispezioni con l'elicottero: per questo vigili del fuoco e soccorso alpino, insieme ai carabinieri della compagnia di Ivrea, stanno operando con le squadre di terra.