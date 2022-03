Cuneo, pentola a pressione esplode mentre cucina: uomo ustionato

Subito soccorso, è stato trasportato in elicottero, atterrato vicino a una scuola, al Cto di Torino. L’uomo, 37 anni, è in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita

Un uomo di 37 anni ha riportato gravi ustioni al volto a causa dell'esplosione di una pentola a pressione. L'incidente è avvenuto nel suo appartamento a Sommariva Bosco, in provincia di Cuneo, mentre il 37enne stava preparando il pranzo. A dare l'allarme è stata la compagna. Subito soccorso, è stato trasportato in elicottero, atterrato vicino a una scuola, al Cto di Torino. L’uomo è in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.