Torino: denunciato dalla ex, torna e l'aggredisce prima dell'arresto

È stata costretta a fuggire in auto dall'ex compagno violento, arrestato poi dalla polizia a Torino, nel quartiere San Donato. La vittima si è ritrovata di fronte lo stalker, denunciato il giorno, mentre rientrava a casa dopo cena accompagnata dai familiari.

L'aggressione

L'uomo ha mandato in frantumi la vetrata del portone e ha rotto il citofono, la donna è scappata in attesa dell'arrivo degli agenti. L'aggressore è stato denunciato per atti persecutori e danneggiamento aggravato e anche per resistenza e minacce a pubblico ufficiale.