Covid Piemonte, il bollettino: 1.794 casi. Da lunedì in zona bianca

Sono 1.794 in Piemonte i nuovi casi di Covid, il 5,2% dei 34.304 tamponi eseguiti. La regione torna in zona bianca a partire da lunedì 7 marzo. Nel bollettino giornaliero l'unità di crisi regionale ha registrato anche due decessi e 2.290 guariti. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 36 (dato invariato), quelle negli altri reparti sono 737 (-61). Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 989.585 positivi, 13.075 vittime e 933.639 guariti.