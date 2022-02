Incidente a Caresana, scontro frontale tra auto e moto: due morti

Secondo una prima ricostruzione, le persone decedute viaggiavano su due moto che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate con un veicolo. Illeso un terzo motociclista che ha evitato l'impatto

Due motociclisti sono morti in un incidente stradale avvenuto questa sera in provincia di Vercelli, sulla strada che collega Pezzana con Caresana. Secondo una prima ricostruzione, le due vittime viaggiavano su due moto che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente con un'auto. Illeso un terzo motociclista, che ha evitato l'incidente. Le vittime, secondo le prime informazioni del 118, sarebbero due uomini di 65 e 68 anni. Sul posto, insieme ai sanitari, i vigili del fuoco e la polizia municipale.