Torino, in chat tutorial per trovare la droga: arrestato pusher 3.0

L'uomo nascondeva in casa 700 grammi di marijuana e alcuni cristalli di anfetamina, oltre a 3.690 euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi

Per spiegare ai clienti dove trovare la droga aveva registrato un video tutorial che inviava attraverso una app di messaggistica istantanea. Un peruviano di 25 anni è stato arrestato a Torino dalla polizia, che lo ha sorpreso nel suo alloggio del quartiere San Donato.

La ricostruzione dei fatti

Il pusher nascondeva in casa 700 grammi di marijuana e alcuni cristalli di anfetamina, oltre a 3.690 euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi. Gli agenti hanno scoperto che il 25enne inviava ai clienti oltre le foto dei prodotti in vendita, anche un video registrato in cui lo spacciatore spiegava come arrivare alla droga, che era stata nascosta in uno specifico cestino della spazzatura.