Covid Piemonte, il bollettino: 2.393 nuovi casi, in calo ricoverati

In Piemonte sono 2.393 nuovi casi di Covid, con un calo complessivo di 93 ricoverati e 8 morti. Sono i dati dell'Unità di Crisi della Regione. La quota di positivi è del 5,9% rispetto ai 40.775 tamponi eseguiti, di cui 35.798 antigenici. In terapia intensiva ci sono 53 pazienti (-1 rispetto a ieri), negli altri reparti 1.222 (-92 rispetto a ieri). I nuovi casi di guarigione sono 4.386 e portano il totale dall'inizio della pandemia a 897.124, contro i 964.929 casi positivi. Le persone in isolamento domiciliare restano 55.586.