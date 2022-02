Chivasso, rubano furgoni per svaligiare sala giochi: colpo da 200 euro

Una banda ha rubato i mezzi da una ditta di trasporti per svaligiare una sala giochi. L’allarme è scattato intorno alle 3.30 del mattino e ha costretto i ladri a fuggire quasi a mani vuote prima dell’arrivo dei carabinieri

Rubano tre furgoni da una ditta di trasporti per svaligiare la sala giochi 'Las Vegas' di stradale Torino a Chivasso. Alla fine il colpo, messo a segno l'altra notte, ha fruttato alla banda appena 200 euro.

Il furto e il colpo

L'allarme è scattato intorno alle 3.30. Uno dei furgoni è stato utilizzato come ariete per sfondare una vetrata all'ingresso della sala giochi. Subito dopo è scattato il sistema antifurto all'interno del locale che ha costretto i ladri a fuggire quasi a mani vuote un attimo prima dell'arrivo di tre pattuglie dei carabinieri. I furgoni rubati, che nei piani dei ladri avrebbero dovuto servire per caricare le macchinette slot, sono stati abbandonati nel parcheggio della sala giochi.