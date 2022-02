Covid Piemonte, 2.145 casi e 1.723 ricoveri

Sono 2.145 in Piemonte i nuovi casi di positività al Covid. Il numero corrisponde al 7,4% dei 29.160 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 1.860 (86,7%). I casi sono così ripartiti: 1.812 screening, 248 contatti di caso, 85 con indagine in corso. I decessi segnalati dall'Unità di crisi sono sette, due dei quali registrati oggi. I ricoverati in terapia intensiva sono 83 (-7 rispetto a ieri), in altri reparti 1.640 (-13 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 69.498 Dall'inizio dell'epidemia il totale dei casi positivi in Piemonte è 947.592. I morti sono 12.834. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)