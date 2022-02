Torino, carabiniere fuori servizio sventa rapina: arrestato 30enne

Era in casa, fuori servizio e in abiti civili, quando ha sentito una donna chiedere aiuto. Si è affacciato alla finestra e una volta compresa la situazione è sceso di corsa ed è intervenuto bloccando l'aggressore dopo un breve inseguimento

Una rapina è stata sventata a Torino da un carabiniere fuori servizio che è intervenuto dopo aver sentito le urla di una donna. È successo nel quartiere periferico delle Vallette.

La vicenda

Secondo quanto si è appreso, il carabiniere era in casa, fuori servizio e in abiti civili, quando ha sentito una donna chiedere aiuto. Si è affacciato alla finestra e una volta compresa la situazione è sceso di corsa ed è intervenuto bloccando l'aggressore dopo un breve inseguimento. L'uomo, un trentenne irregolare sul territorio nazionale, che probabilmente stava tentando di rapinare la donna o di rubarle l'auto, è stato arrestato per tentata rapina impropria.