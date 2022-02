Truffa da 20 milioni su fondi Covid, dieci arresti

Otto persone sono finite in carcere e due ai domiciliari su disposizione del Gip del Tribunale di Asti, da dove è partita l'operazione “Warranty”. Sequestrati conti correnti, imbarcazioni di lusso, immobili e società

La Guardia di finanza ha smantellato un'organizzazione attiva in Piemonte, Lombardia, Lazio e Sardegna che, tramite false identità, otteneva finanziamenti come "fondo garanzia Covid" e prestiti bancari. Una truffa da più di 20 milioni di euro. Dieci le persone arrestate, otto in carcere e due ai domiciliari, su disposizione del Gip del Tribunale di Asti, da dove è partita l'operazione “Warranty”, com'è stata ribattezzata. Sequestrati conti correnti, imbarcazioni di lusso, immobili e società.