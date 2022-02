Incendio al centro sportivo di Venaria, è il quarto in un anno

In precedenza erano andati a fuoco i quadri elettrici della piscina, gli spogliatoi dei campi di calcio e i camion parcheggiati nel cortile per rimuovere le macerie del precedente rogo

Nuovo incendio allo Sport Club, la struttura sportiva di via Di Vittorio a Venaria Reale, nel Torinese. Le fiamme, divampate intorno alle 2 di questa notte in una porzione degli spogliatoi, hanno interessato anche il fotovoltaico della piscina.

L'incendio

Si tratta del quarto incendio in meno di un anno nello stesso impianto sportivo gestito da una società partecipata del Comune. In precedenza erano andati a fuoco i quadri elettrici della piscina, gli spogliatoi dei campi di calcio e i camion parcheggiati nel cortile per rimuovere le macerie del precedente rogo. Sulla sequela di episodi sono in corso le indagini dei carabinieri.