Scialpinista precipita in alta Valle Stura, è gravissima

Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e il Servizio Regionale di Elisoccorso sono intervenuti oggi pomeriggio in alta Valle Stura (Cuneo) per il caso di una scialpinista precipitata dalla cresta che collega il Monte Ventasuso e l'Enclausetta. A dare l'allarme i compagni di escursione che hanno visto scivolare la donna verso valle, lungo il versante in territorio francese, senza capire dove si fosse conclusa la caduta. Sul posto è stato inviato l'elisoccorso dopo aver chiesto l'autorizzazione per lo sconfinamento alla Gendarmeria di Jausiers, in Francia. La donna è stata ricoverata in ospedale con un codice rosso per un politrauma provocato da una caduta di un centinaio di metri.