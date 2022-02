Torino, pusher tradito dal furto in serie di asciugamani: arrestato

In casa del giovane i poliziotti hanno trovato tre asciugamani sottratti, ma anche quattro barattoli contenenti marijuana e hashish e, in una scatola con la scritta 'contabilità' oltre 6 mila euro e un bilancino di precisione

Un ventenne di Torino è stato arrestato per detenzione di droghe ai fini di spaccio. Il ragazzo è stato scoperto a causa del suo 'vizio' di rubare gli asciugamani dal salone di un parrucchiere, in uno stabile nel quartiere Aurora. Il titolare infatti ha allertato gli agenti denunciando che gli venivano rubati gli asciugamani in cortile e che sospettava del furto il 20enne, con i quale aveva avuto degli screzi.

L'arresto

Intervenuti sul posto, in casa del giovane i poliziotti hanno trovato tre asciugamani del coiffeur, quattro barattoli contenenti marijuana e hashish e, in una scatola con la scritta 'contabilità' oltre 6 mila euro e un bilancino di precisione. Il ventenne è stato denunciato anche per tentato furto.