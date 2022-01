Torino, in quarantena al bar con esenzione medico no vax: denunciata

Va al bar anche se in quarantena per Covid e anzichè il green pass esibisce un certificato rilasciato dal dottor Giuseppe Delicati, il medico no vax mandato in pensione anticipata e indagato dalle Procure di Torino e Ivrea. L'episodio è successo a Borgaro lo scorso 25 gennaio: ora la donna, che abita in città, è stata denunciata dalla polizia locale per violazione dell'obbligo di quarantena.

La vicenda

A mettere gli agenti sulle tracce della signora, che ovviamente non è stata servita al bar, è stata lei stessa: il giorno successivo, infatti, ha postato sui social l'accaduto, preannunciando denunce contro il sindaco di Borgaro e le bariste. Invece in questo modo la polizia locale ha denunciato lei alla procura di Ivrea.