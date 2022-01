Precipita durante una scalata in falesia nel Torinese, ferito

Uno scalatore rimasto ferito mentre effettuava una calata in corda doppia presso la falesia 'Ciaparat' di Cantoira, nel Torinese è stato tratto in salvo nel primo pomeriggio di oggi dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso e una squadra a terra. L'uomo è stato stabilizzato, imbarellato e trasportato a piedi fino al punto in cui era atterrato l'elicottero. Ora è ricoverato in ospedale con vari traumi e contusioni, ma non in pericolo di vita.

Intervento anche nel Cuneese

Una chiamata d'emergenza alla Centrale operativa è arrivata intorno alla stessa ora anche dalla cascata di ghiaccio 'Borocillina', comune di Valdieri (Cuneo), per un ghiacciatore infortunato. Anche in questo caso è intervenuto l'elisoccorso che ha trasportato l'uomo in ospedale dove è ricoverato con una sospetta frattura a un arto inferiore provocata da una caduta.