Juventus: Vlahovic arrivato a Torino, tifosi lo acclamano al J Medical

Il giocatore, giunto al centro medico per le visite mediche prima della firma sul contratto, è stato accolto da alcune decine di sostenitori bianconeri, che lo hanno acclamato. L’attaccante si è anche concesso per qualche selfie

Dusan Vlahovic è arrivato al J Medical di Torino per sottoporsi alle visite mediche di rito prima della firma sul contratto che lo legherà alla Juventus. Il giocatore è stato accolto da alcune decine di sostenitori bianconeri, che lo hanno acclamato. Sceso da una Jeep Grand Cherokee, l'attaccante ha salutato i suoi nuovi tifosi con il pollice all'insù, concedendosi anche per qualche selfie. Al centro medico c'è anche Leonardo Bonucci, giunto qualche minuto prima di Vlahovic. "Pensavate fosse arrivato qualcun altro", ha scherzato il difensore con i giornalisti e i tifosi presenti prima di entrare per alcuni accertamenti fisici.