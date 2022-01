Torino, scontri alla manifestazione contro l’alternanza scuola-lavoro

Momenti di tensione questa mattina durante la manifestazione degli studenti organizzata a Torino per protestare contro l’alternanza scuola-lavoro dopo la morte Lorenzo Parelli, il diciottenne deceduto in una fabbrica a Lauzacco, vicino a Udine, durante l'ultimo giorno di stage. I circa 200 studenti che si sono radunati in piazza Arbarello hanno cercato di trasformare il presidio fisso in corteo, andando contro le norme in vigore in zona arancione. Gli studenti hanno cercato di forzare - anche con l’ausilio di un furgone - gli sbarramenti della polizia, che ha reagito con alcune cariche di alleggerimento all’altezza di corso Siccardi.