Riuscito il trapianto di cellule staminali contro leucemia per Baricco

Alessandro Barico, che ha compiuto 64 anni due giorni fa, è stato sottoposto ieri a un trapianto di cellule staminali a causa della leucemia diagnosticata. A donargliele è stata sua sorella Enrica. I primi riscontri sull’operazione arriveranno tra non meno di venti giorni. La notizia è riportata da La Stampa.

L’annuncio della malattia di Baricco

Pochi giorni fa, raccontando di essersi ammalato di leucemia mielomonocitica cronica, aveva scritto sui social network che quell’intervento, nelle sue condizioni, “è la cosa migliore che puoi fare” e che ci si stava preparando da mesi (la malattia gli era stata diagnosticata cinque mesi fa).

La situazione

Per le prossime tre settimane, Baricco vivrà in isolamento in una camera sterile, in attesa che il suo midollo si rigeneri. Alla fine di questo periodo, sarà sottoposto a controlli periodici per altri cento giorni e dovrà vivere una vita molto ritirata: dopo di allora, i medici dell’Istituto di ricerca e cura scientifica di Candiolo, dove è ricoverato, saranno in grado di dare una prognosi definitiva.

La sorella: “Lotteremo”

La sorella, il giorno dopo l’annuncio, ha scritto su Linkedin: “Eccoci qui. Io e te accomunati anche da questa avventura. Lotteremo. E lo sappiamo fare bene. Si dice, e nostro padre lo diceva spesso, che se nella vita succedono cose difficili, succede anche che ti arrivi la forza per affrontarle”.

La compagna: “Preferisco non parlare, siamo in attesa”

Gloria Campaner, pianista e compagna dello scrittore, ieri ha detto soltanto che le notizie si faranno aspettare: “Preferisco non parlare. Siamo in attesa”. Quando è stata diffusa la notizia, Campaner ha detto di essere stata travolta da messaggi di affetto e incoraggiamento, gli stessi che ieri sono stati indirizzati, in quantità anche maggiore, all’hashtag #forzaalessandro.

Mihajilovic: “Non mollare”

Poche ore prima dell’intervento, l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, che pochi anni fa ha subito anche lui un trapianto per curare una leucemia, ha diffuso un video in cui diceva allo scrittore: “Non mollare, tu e il Toro siete forti insieme”. Nel suo post Baricco nominava il Toro tra le quattro cose che migliorano la sua vita.