Aggrediscono un uomo per rubargli il monopattino, 3 arresti a Torino

Tre uomini di origini marocchine, tra i 25 e i 33 anni, sono stati arrestati dalla polizia per rapina aggravata in concorso. Sono accusati di far parte del branco che, venerdì sera a Torino, ha aggredito un cittadino maliano in via Nizza per rubargli il monopattino elettrico. La vittima è stata colpita non solo con calci e pugni, ma anche con una catena e con delle bottiglie. Gli aggressori si erano poi dati alla fuga all'arrivo della polizia, che ha anche recuperato il monopattino.