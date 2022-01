Covid Piemonte, carnevali annullati o sospesi in provincia di Vercelli

La pandemia sta condizionando la programmazione dei carnevali in provincia di Vercelli, sede di storiche manifestazioni di questo tipo. L'edizione 2022 del Carnevale Storico Crescentinese è stata annullata, alla luce dei "contagi in costante crescita - dicono dal comitato organizzatore - e alla proroga dello stato di emergenza sanitaria sino al 31 marzo. Non è un addio, ma un amaro arrivederci al 2023 quando speriamo davvero che le mascherine possano lasciare spazio alle maschere che piacciono a noi". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

La situazione

A Santhià, dove si svolge il "Carnevale Storico più antico del Piemonte", tutto è ancora da stabilire: "Al momento non siamo in grado di stilare un programma definito - sottolineano dalla pro loco santhiatese -, sicuramente saranno riproposte tutte le iniziative della passata edizione, ma l'augurio è che nel mese di febbraio ci sia un calo dei contagi che permetta di vivere un Carnevale il più normale possibile". A Vercelli il Comitato Manifestazioni ha rinviato al 4 febbraio la festa di investitura e proclamazione della Bela Majin, la maschera del capoluogo insieme con il Bicciolano, che si tiene alla Befana. "Sempre che - dice il presidente Stefano Roncaglia - non intervengano nuove disposizioni che comportino ulteriori spostamenti".