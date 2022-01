Asti, sequestrati 114mila palloncini in lattice irregolari: 5 denunce

Secondo quanto accertato dalla guardia di finanza i prodotti non riportavano le adeguate informazioni di sicurezza previste dalla legge

Sequestrati 114 mila palloncini in lattice non a norma dalla guardia di finanza di Asti. Denunciati cinque commercianti.

Il sequestro

Secondo quanto accertato i prodotti, dal valore complessivo di circa 60mila euro, non riportavano le adeguate informazioni di sicurezza previste dalla legge. Le norme riguardano in particolare la tutela dei bambini, sussistendo - spiegano le Fiamme Gialle - il rischio di soffocamento. I titolari delle attività commerciali sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l'avvio del procedimento. Sono anche stati sequestrati lampadari a plafoniera e diverso materiale elettrico irregolare.