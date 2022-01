Covid Piemonte, il bollettino: 18.607 nuovi casi e 1.911 ricoverati

In Piemonte sono 18.607 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA), di cui 16.717 dopo test antigenico. I casi sono il 18,3% di 101.414 tamponi processati (86.784 antigenici). Il 72,9% sono asintomatici.

Il bollettino

In terapia intensiva otto ricoverati in più rispetto a ieri (totale a 148), negli altri reparti più 66 (dato complessivo 1.911). Tredici i decessi, di cui uno relativo a oggi. Balzo avanti dei guariti, più 12.330. Le persone in isolamento domiciliare sono 148.626. Dall'inizio della pandemia in Piemonte - secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione - il totale dei casi positivi diventa 628.232, i decessi 12.191, i casi di guarigione 465.356.