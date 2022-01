Ventenne accoltellato durante una lite nel Cuneese

È avvenuto nel piccolo Comune alpino di Prazzo in valle Maira. Il ferito è stato operato nella notte all'ospedale Santa Croce di Cuneo e non sarebbe in pericolo di vita

Un ragazzo di 20 anni ieri notte è stato accoltellato alla pancia da un coetaneo durante una lite avvenuta nel piccolo Comune alpino di Prazzo in valle Maira, in provincia di Cuneo. Il ferito è stato operato nella notte all'ospedale Santa Croce di Cuneo e non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica e i motivi dell'aggressione.

L'accoltellamento

L'aggressione è avvenuta all'esterno di un ristorante dopo l'orario di chiusura. A quanto si è appreso, prima un gruppo di giovani ha danneggiato il dehors del locale poi è scoppiato il litigio, forse per una ragazza. Mentre uno dei giovani stava dirigendosi verso la sua auto è stato fermato da un altro che ha estratto un arnese da taglio per lavori edili e l'ha colpito al ventre. Sarebbe stato il gruppo di amici che ha assistito all'aggressione a chiamare il 112.