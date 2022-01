Val Vigezzo, trovato l'escursionista disperso

Era partito giovedì scorso per tentare di raggiungere la cima del Pedum, a 2.111 metri. L'uomo ha detto di essere in ritardo rispetto alla tabella di marcia ma, non essendoci campo per il telefono cellulare in quell'area, non aveva potuto avvisare i familiari a casa

È stato individuato verso le 13 da una pattuglia dei carabinieri forestali l'escursionista lombardo di 40 anni, residente in provincia di Lecco, dato per disperso sulle montagne del Verbano-Cusio-Ossola. I militari stavano raggiungendo la sua auto lasciata parcheggiata in Val Loana giovedì scorso quando è partito per tentare di raggiungere la cima del Pedum, a 2.111 metri. L'uomo ha detto di essere in ritardo rispetto alla tabella di marcia ma, non essendoci campo per il telefono cellulare in quell'area, non aveva potuto avvisare i familiari a casa. Per le sue ricerche si era attivata la macchina dei soccorsi.