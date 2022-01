Covid Piemonte, il bollettino: 14.103 nuovi casi su 72.103 tamponi

Quattordici ricoverati in più in terapia intensiva, in totale 136, mentre negli altri reparti l'Unità di crisi della Regione ha registrato un incremento di 53 pazienti, che porta il dato complessivo a 1.513

In Piemonte 14.103 nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) su 72.103 tamponi diagnostici processati (59.167 con test antigenico), con un tasso di positività al 19,6%, mezzo punto inferiore rispetto a ieri.

Il bollettino

Quattordici ricoverati in più in terapia intensiva, in totale 136, mentre negli altri reparti l'Unità di crisi della Regione ha registrato un incremento di 53 pazienti, che porta il dato complessivo a 1.513. Sale ancora la quota di asintomatici, tra i nuovi positivi: 75,7%. Dodici i decessi, due relativi a oggi. Le persone in isolamento domiciliare diventano 119.115, i nuovi casi di guarigione sono 4.261. Dall'inizio della pandemia in Piemonte sono stati registrati 564.942 casi positivi, 12.119 morti e 432.059 guariti.