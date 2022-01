Arpa Piemonte: poca neve su arco alpino, quasi assente a 2mila metri

Per domenica 9 gennaio Arpa prevede "precipitazioni deboli sulle Alpi nord-occidentali, localmente moderate sulle creste, con quota neve in calo fino ai 500-600 m nelle vallate"

Dopo il caldo anomalo dei giorni scorsi, con temperature 8-9 gradi sopra la media del periodo, e con l'assenza di nuove precipitazioni, su tutto l'arco alpino l'innevamento "è molto scarso", riassume Arpa Piemonte. A quota 2mila metri neve del tutto assente sulle Alpi Graie, 5-55 centimetri sulle Cozie meridionali, 0-55 sulle Cozie settentrionali, 25-55 sulle Lepontine, 35-55 sulle Marittime, 50-65 sulle Liguri. Nei giorni scorsi sono caduti 10 cm sulle creste di confine a nord e ovest, con fiocchi portati verso valle dal forte vento, senza quindi effetti sull'innevamento.

Le previsioni

Solo per domenica 9 gennaio Arpa prevede "precipitazioni deboli sulle Alpi nord-occidentali, localmente moderate sulle creste, con quota neve in calo fino ai 500-600 m nelle vallate". Fino almeno a metà mese la neve sembra destinata a scarseggiare in Piemonte.