San Mauro Torinese, incendiate 5 auto: indagano i carabinieri

Cinque auto sono state incendiate la notte scorsa tra San Mauro Torinese e il capoluogo. I carabinieri della compagnia di Chivasso hanno sequestrato una tanica con del liquido infiammabile in strada del Cascinotto dove, poco prima di mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti per l'incendio di una Volkswagen Golf. Le fiamme hanno danneggiato anche una Ford Fiesta parcheggiata accanto. Poco dopo una Fiat Punto è andata a fuoco in via Ciriè. Gli altri due roghi si sono verificati in una zona che ricade nel comune di Torino, in via Anglesio, dove sono andare a fuoco una Fiat Panda e una Peugeot 216. Non è escluso si tratti dell'azione di un unico piromane.