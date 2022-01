Incendio in un alloggio a Chivasso, 5 persone intossicate

Nella notte un incendio ha coinvolto l’alloggio al piano terra di una palazzina in via Cappuccini a Chivasso, dove vivevano una donna e due suoi figli. Cinque persone sono rimaste intossicate, due delle quali sono state costrette a recarsi al pronto soccorso, dopo che il fumo ha invaso l’intero stabile. Per domare l'incendio sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. L'alloggio interessato dalle fiamme è stato dichiarato inagibile.

L'incendio

Secondo una prima ricostruzione, a causare l'incendio sarebbe stato un cortocircuito del frigorifero. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Chivasso e Torino, i soccorsi del 118 e i carabinieri di Volpiano, che hanno provveduto ad evacuare l'intero condominio composto da undici nuclei familiari. La famiglia è stata ospitata da conoscenti a Montanaro, sempre nel Torinese.