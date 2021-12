Covid Piemonte, il bollettino: 11.515 casi su 90.662 tamponi

Superano quota cento i ricoveri in terapia intensiva, dove sono 102 (tre in più rispetto a ieri), mentre nei reparti ordinari i pazienti sono 1.176 (più 29)

Per il terzo giorno consecutivo nuovo record di contagi in Piemonte. Sono 11.515 i nuovi casi di positività al Covid-19, il 12,7% di 90.662 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 7.950 (69,0%).

Il bollettino

Otto i decessi, nessuno di oggi. Superano quota cento i ricoveri in terapia intensiva, dove sono 102 (tre in più rispetto a ieri), mentre nei reparti ordinari i pazienti sono 1.176 (più 29). Le persone in isolamento domiciliare sono 62.608, gli attualmente positivi 63.886, i nuovi guariti 2.574. Dall'inizio della pandemia il Piemonte registra 487.296 casi, 12.037 decessi e 411.373 guariti.