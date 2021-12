Covid, ospedale di Asti converte reparto di Ortopedia

Ad Asti l'ospedale Cardinal Massaia converte nuovamente il reparto di Ortopedia destinandolo ad ospitare i pazienti Covid, in aggiunta al reparto di Malattie Infettive e alle postazioni di sub-intensiva presenti in Medicina d'Urgenza. Si tratta di 20 posti letto, che possono essere incrementati in caso di necessità. Da domani inoltre saranno raddoppiati - da 2 a 4 - i posti letto di Rianimazione Covid. Sono 42 i ricoverati al Cardinal Massaia, di cui 6 pazienti in Terapia sub-intensiva e 2 in Terapia intensiva. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

La nota dell'Asl

"Fra richieste di tampone, notizie di positività, comunicazioni di condizioni cliniche, pervengono all'Asl ogni giorno circa 1.500 nuove notifiche", affermano dall'ospedale. "Appare necessario - spiega l'Asl - concentrare tutte le energie a disposizione per far fronte a questa nuova fase dell'emergenza pandemica, destinando il maggior numero possibile di operatori alle attività legate al Covid: tamponi, vaccinazioni, ricoveri. Quindi, su indicazione della Regione Piemonte, sono sospesi e riprogrammati i ricoveri ospedalieri non urgenti".

Riconvertito Punto primo intervento Nizza Monferrato

Da lunedì 3 gennaio, il Ppi (Punto di Primo Intervento) del presidio sanitario di Nizza Monferrato sarà temporaneamente chiuso e riconvertito in un hotspot dedicato ai tamponi che si aggiungerà ai punti già esistenti ad Asti, presso l'ospedale e in viale Pilone, a Canelli e a Villafranca, per i quali si sta lavorando a un'estensione degli orari di apertura. "Purtroppo la situazione dei contagi è tale per cui è nuovamente necessario dedicare tutte le risorse ad affrontare l'epidemia Covid, adottando anche decisioni difficili e che richiedono sacrifici per i pazienti e per i nostri operatori, che ringrazio per il lavoro incessante e per l'impegno che mettono in campo da molti mesi", sottolinea il direttore generale dell'Asl di Asti, Flavio Boraso.