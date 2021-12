Torino, parto durante intervento al cervello: salvate madre e figlia

Con il lavoro di coordinazione tra neurochirurghi, anestesisti, ginecologi, ostetriche e neonatologi, la sala neurochirurgica dell'ospedale Molinette di Torino è stata trasformata in una sala parto con tutto l'occorrente per assistere in emergenza mamma e neonata

Con un'operazione d'urgenza il personale sanitario dell'ospedale Molinette di Torino è riuscito a salvare la vita a una donna di 33 anni e alla bambina che portava in grembo. Una improvvisa lesione cerebrale rischiava infatti di mettere in pericolo la vita della madre e della figlia, ma grazie a un intervento neurochirurgico d'urgenza combinato al parto cesareo le due ora stanno bene. Con il lavoro di coordinazione tra neurochirurghi, anestesisti, ginecologi, ostetriche e neonatologi la sala neurochirurgica dell'ospedale è stata trasformata in una sala parto con tutto l'occorrente per assistere in emergenza mamma e neonata, le quali dopo pochi giorni si sono potute abbracciare.

L'intervento chirurgico e il parto

La donna era alla trentunesima settimana di una gravidanza decorsa senza problemi fino a quando non ha avvertito un forte mal di testa. Una cefalea sempre più intensa, con rapido peggioramento delle condizioni generali. È così scattata una vera e propria corsa contro il tempo: mentre i neurochirurghi concentravano tutti i loro sforzi per intervenire sulla donna, ginecologi-ostetrici e pediatri neonatologi si sono dedicati alla bimba, la cui sopravvivenza era messa in pericolo dalle condizioni della mamma. La criticità della situazione ha richiesto l'exeresi immediata della lesione cerebrale, espletando nello stesso tempo il parto cesareo grazie all'allestimento di due diversi campi operatori in contemporanea. L'intervento neurochirurgico è stato effettuato dal professor Diego Garbossa, dalla dottoressa Francesca Vincitorio, dal dottor Ludovico Comite e dal dottor Roberto Racca, con l'anestesista dottor Giorgio Passalacqua, della Anestesia e Rianimazione 2 ospedaliera diretta dal dottor Roberto Balagna. Il cesareo è stato effettuato dal professor Luca Marozio e dal dottor Maurizio Giarola, dell'équipe della professoressa Chiara Benedetto, senza complicanze. Dopo la prima assistenza in sala operatoria, la bambina è stata trasportata presso la terapia intensiva neonatale universitaria dell'ospedale Sant'Anna di Torino, dove ha potuto abbracciare il suo papà, è stata assistita dalle cure del personale e alimentata con il nutrimento della Banca del Latte umano. La rapida ripresa della mamma ha permesso di trasferirla dopo un solo giorno dalla Neurorianimazione al reparto di neurochirurgia e successivamente in quello di Ostetricia e Ginecologia universitaria del Sant'Anna.